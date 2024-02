Rovella: "Sconfitta che fa male, arrabbiati ma c'è voglia di ripartire"

Tempo di lettura: 1 minuto

ATALANTA LAZIO ROVELLA POST PARTITA - Al termine di Atalanta - Lazio 3-1 anche Nicolò Rovella ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Ecco di seguito l'intervento del mediano biancoceleste.

Atalanta - Lazio, le parole di Rovella nel post partita

Queste le parole di Nicolò Rovella ai microfoni ufficiali biancocelesti al termine della sfida tra gli uomini di Gasperini e i biancocelesti: "Questa sconfitta fa male, fa arrabbiare. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa in più. Domani dobbiamo arrivare al campo e ripartire perché domenica contro il Cagliari c’è da fare una grande partita".

Sui gol subiti

"Sono stati due episodi negativi ma anche nel secondo tempo dovevamo fare qualcosa in più. E' mancato qualcosa da parte di tutti, voglia di fare, di recuperare questa partita. Ci mancano i gol, bisogna lavorare in settimana per cercare di trovare i movimenti giusti".

Su cosa può insegnare questo ko

"Questa sconfitta può insegnare che ci vuole più cattiveria da parte di tutti, dobbiamo pensare alla prossima gara perché se rimuginiamo sugli errori di oggi dobbiamo sbattere la testa al muro".

Nicolò Rovella ha poi dichiarato a Sky Sport: "Sicuramente loro hanno giocato bene, ma noi ci abbiamo messo del nostro. Dovevamo essere più cattivi. Ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, sono tre partite in cui non siamo lucidi, quindi c'è la necessità di fare risultato".

Sulla corsa Champions

"Dobbiamo tenere viva la rincorsa Champions. Stanno mancando i gol, ma è un lavoro che deve venire da parte di tutti, nono solo dagli attaccanti. All'andata abbiamo giocato molto bene, sfruttando gli spazi che lasciano venendo uomo-uomo, oggi non abbiamo saputo sfruttarli".