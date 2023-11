Siparietto tra Brocchi e Scaloni: insieme sulla panchina della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

BROCCHI SCALONI LAZIO - Ha vinto il mondiale da commissario tecnico dell'Argentina. La storia è stata riscritta anche grazie alle sue idee. Lionel Scaloni a oggi è uno degli allenatori più stimati del pianeta. La sua storia con l'Albiceleste continua, ma nel futuro tutto può succedere. Perciò Cristian Brocchi, ospite con lui alla Bobo TV, l'ha chiamato a una sfida: la panchina della Lazio.

Panchina Lazio: scherzano Brocchi e Scaloni

"Un giorno, magari fra tanti anni e quando non sarai più il Ct dell'Argentina, io e te andiamo ad allenare la Lazio" ha detto l'ex centrocampista biancoceleste. Ma non solo. Brocchi ha poi specificato il perché: "Così ci rifacciamo. Non eravamo uno squadrone, ma nonostante tutto abbiamo vinto tre coppe". Scaloni si è fatto una risata e poi ha risposto: "La Lazio? Lo sai che la porto sempre nel cuore".