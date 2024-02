Giulini: "Delusione fortissima, ci siamo portati in campo la paura"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO GIULINI POST PARTITA - Pochi minuti dopo la fine di Cagliari - Lazio 1-3 anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha espresso il suo pensiero sulla sfida, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, prendendo il posto di Claudio Ranieri.

Cagliari - Lazio, le parole di Giulini nel post partita

Queste le parole di Tommaso Giulini a Dazn dopo il triplice fischio di Cagliari - Lazio: "Oggi sia il mister che i ragazzi hanno preferito non parlare. La delusione è fortissima, la settimana era stata preparata bene. Volevamo invertire il trend della stagione, adesso preferiamo far concentrare il gruppo sulla prossima partita".

Sugli errori commessi

"Noi dobbiamo lavorare di più, riprenderemo lunedì con gli allenamenti. Purtroppo la sconfitta di Frosinone ci ha portato la delusione in casa, nessuno avrebbe voluto perdere quella partita. Oggi ci siamo portati in campo la paura che abbiamo avuto nella prestazione disarmante a Roma, ho visto una squadra intimorita, che convive con una situazione spiacevole".

Su come uscire dal momento negativo

"Ora dobbiamo essere bravi ad affrontare la prossima settimana: ne usciremo da uomini per venire fuori dalla zona retrocessione".

Su Ranieri

"Ranieri più di chiunque altro ci può aiutare e non si tratta di riconoscenza. Tutto l'ambiente è convinto del suo lavoro. Nessuno come lui tiene a questa salvezza, neanche i nostri tifosi. Non vuole terminare la sua carriera con la retrocessione del Cagliari, questo è uno spogliatoio che ha voglia di venirne fuori. Paghiamo moltissimi errori individuali in questa stagione, gran parte dei giocatori sono sotto le aspettative attualmente. Qui nonostante gli alti e bassi degli ultimi anni c'è sempre un pubblico incredibile che ci sostiene".