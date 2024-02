Kamada: "Vittoria molto importante, contento per l'occasione"

Tempo di lettura: 2 minuti

CAGLIARI LAZIO KAMADA POST PARTITA - Nel post partita di Cagliari - Lazio 1-3, anche Daichi Kamada ha espresso il suo pensiero su questa fondamentale vittoria e sul suo rientro in campo dopo un periodo non brillantissimo.

Le parole di Kamada al termine di Cagliari - Lazio

Anche Daichi Kamada ha commentato nel post partita ai microfoni ufficiali biancoceleste il successo della Lazio contro il Cagliari: "Questa è una vittoria molto importante per noi. Sono contento di avere avuto un'altra occasione di giocare, è molto importante per me".

Sull'ultimo periodo complicato

"Abbiamo vissuto momenti difficili, ma stiamo tornando in rotta. Abbiamo avuto la Supercoppa, ora ci sarà la Champions League e ci sono molte altre partite. Dobbiamo solo continuare a giocare in questo modo".

Sul Bayern Monaco

"Ovviamente è uno dei club più forti del mondo, ma anche noi abbiamo opportunità di vincere contro di loro. Quando giocavo a Francoforte ad esempio ce l'abbiamo fatta, quindi penso che abbiamo delle possibilità".

Le parole di Kamada in Mixed Zone

Daichi Kamada si è poi presentato in zona mista ed ha affermato: "Era molto importante vincere oggi. Non era una sfida semplice, ma sono contento che siamo riusciti ad arrivare al successo. Le mie sensazioni alla Lazio, con Sarri? Molto difficile dire qualcosa. Devo continuare a lavorare duramente, solo questo".

Sul futuro alla Lazio

"Non so, non posso dire nulla. Se è già stato deciso? No. Quanto tempo è necessario per vedere il miglior Kamada nella Lazio? Ci sono tante cose diverse tra il calcio italiano e quello tedesco, io devo continuare a lavorare tanto".

Sul gol sfiorato

"Nella Lazio io ho il numero 8, gioco per difendere, per migliorare la parte tattica di questa squadra. Certo, segnare è una cosa importante, ma per altri tipi di giocatori, io sono un numero 8, ho altre priorità".