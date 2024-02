Sarri: "Abbiamo giocato con più qualità del solito, Cagliari temibile"

Tempo di lettura: 2 minuti

CAGLIARI LAZIO SARRI POST PARTITA - Cagliari - Lazio finisce 1-3. I biancocelesti si godono un fondamentale successo e festeggiano i 200 gol in Serie A di Ciro Immobile. Al termine del match della Unipol Domus è stato intervistato Maurizio Sarri. Ecco di seguito l'analisi del tecnico dei capitolini.

Cagliari - Lazio, le parole di Sarri nel post partita

Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti nel post partita di Cagliari - Lazio: "Il Cagliari una squadra che se ti porta nell'ultimo quarto d'ora su un punteggio rimediabile, lo fa con cattiveria e in maniera sporca, mettendo palloni in area. Era temibile, ma siamo stati bravi, abbiamo giocato con più qualità del solito. Oggi poteva essere difficilissima, il Cagliari lotta contro la salvezza, ma il 90% dei punti che ha fatto, li ha fatti in casa".

Sui motivi del successo contro il Cagliari

"Siamo stati mentalmente bravi quando abbiamo preso il gol del 2-1, poteva diventare una tonnara ma l'abbiamo ripresa subito in mano e l'abbiamo chiusa. Si sta parlando di una squadra che tutti definiscono in difficoltà, ma riguardando un attimo le ultime 7 partite abbiamo fatto 16 punti, la media è di 2,15, una media straordinaria ma ci abbiamo messo dentro un brutto inizio campionato e qualche brutta prestazione, stiamo pagando questo".

"Penso che per parlare da fuori ci vuole una presunzione non indifferente, senza vivere un ambiente e uno spogliatoio, su quello non avevo molti dubbi. La squadra può avere limiti mentali e caratteriali, ma altre cose non le ha".

Su Immobile

"Se ha la fortuna di non incorrere in altri acciacchi sì che può migliorare, deve fare un lavoro diverso".

Sui cambi a centrocampo

"Kamada è entrato bene, ha fatto un bell'ingresso, avevo messo Vecino perché prevedevo un assalto con palle alte nella nostra area e con Luis stavamo perdendo lucidità".

Cagliari - Lazio, le parole di Sarri a Dazn

Maurizio Sarri ha poi parlato a Dazn dopo il triplice fischio di Cagliari - Lazio: "Il divertimento per una squadra è importantissimo. Quello che conta è quello collettivo, contagioso, se la squadra si diverte in campo trascina tutti, anche chi guarda la partita. Oggi a tratti l'hanno fatto, la partita poteva diventare sporca e noi abbiamo cercato di ripulirla".

Sull'importanza gol di Immobile

"Per noi se Ciro riprende a segare con regolarità è tanta roba. Bisogna trovare equilibrio tra minutaggio e allenamenti per dargli continuità. Ha fatto un gol non banale, in posizione difficile, speriamo che possa continuare così".

Sul Cagliari

"Il Cagliari ha fatto 15 dei suoi 18 punti in casa, questo è un campo difficile. Il pericolo era portare la partita ancora aperta agli ultimi minuti. Siamo stati bravi a riprendere in mano la sfida dopo l'1-2. Ci dicono che siamo in difficoltà, ma in campionato abbiamo fatto 16 punti nelle ultime 7 gare".

Sul periodo della Lazio

"In questo periodo stiamo facendo bene, abbiamo fatto male prima. Il gol del Cagliari è partito da dei movimenti sbagliati tra centrocampo e difesa che ha creato uno spazio in mezzo".

Sul Bayern Monaco

"La partita di Champions la giochiamo contro una squadra di livello assoluto. È una gara difficilissima, ai limiti del proibitivo. Però tante squadre vorrebbero essere al nostro posto. Io sto cercando di aiutare in tutti i modi. Siamo stati bravi in settimana, ci siamo messi tutti in discussione, abbiamo parlato fra di noi. Abbiamo capito che forse stavamo perdendo il gusto del divertimento. Bisogna ripartire da qui".