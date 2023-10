Felipe Anderson: "Mi era mancato il gol, contento per la vittoria"

Tempo di lettura: 2 minuti

FELIPE ANDERSON SASSUOLO LAZIO POST PARTITA - Felipe Anderson ha trovato il suo primo gol stagionale nel trionfo 0-2 della Lazio contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni dell'esterno biancoceleste dopo il match del Mapei Stadium.

Le parole di Felipe Anderson ai microfoni ufficiali biancocelesti

Felipe Anderson commenta così il successo contro il Sassuolo ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Oggi sapevamo che ci offrivano questo spazio in profondità, visto che giocavano con una linea molto alta: abbiamo letto bene le situazioni e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi".

Sul gol

"Il gol mi era mancato, soprattutto nelle prime partite quando non abbiamo fatto buoni risultati. Oggi sono contento di aver aiutato la squadra nel conquistare la vittoria".

Sul lavoro con Sarri

"Cerchiamo sempre di impostare il gioco che il mister ci chiede di fare, questo è il nostro obiettivo, ci sono partite in cui ci riusciamo e altre meno, oggi lo abbiamo fatto".

Sulla sua crescita personale

"In questi anni sono cresciuto molto, ho imparato a restare concentrato per 90', ad aiutare in entrambe le fasi. Sto provando a crescere ancora e sono sicuro di poter offrire la mia migliore versione. Noi abbiamo un modo nostro di giocare, poi può variare in base all'avversario. Io faccio di tutto per concentrarmi di partita in partita, ora iniziamo a preparare, soprattutto fisicamente quella contro il Feyenoord. Voglio farmi trovare pronto per il mister".

Le parole di Felipe Anderson a Dazn

"Questa stagione è ancora di più una sfida per noi, perché abbiamo fatto molto bene lo scorso anno e per queto gli avversari sono più attenti, ci conoscono. Sapevamo che quest'anno avremmo affrontato qualche difficoltà per questo. Sono contento di aver fatto questo gol e spero di farne ancora tanti.

Sull'obiettivo stagionale di gol

"Provo ad arrivare almeno a 10, ma ho iniziato un po’ in ritardo. Devo sbrigarmi".

Sul rinnovo

"Per il rinnovo di contratto abbiamo avuto degli incontri, ho un rapporto ottimo con presidente e squadra. A me piace stare qua, ma dobbiao prendere con calma la migliore decisione".