Freund, ds Bayern Monaco: "La Lazio non sarà avversario facile"

FREUND BAYERN MONACO LAZIO - Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partenza della squadra direzione Roma, dove affronterà la Lazio.

Freund: "Ci presenteremo in modo diverso, siamo favoriti"

Queste di Christoph Freund alla vigilia di Lazio - Bayern Monaco ai cronisti presenti prima della partenza per Roma: "La sconfitta contro il Leverkusen fa male perché era una partita importante. Ora guardiamo avanti. A Roma è una partita importante, un ottavo di finale così è sempre qualcosa di speciale. Aspettiamo con ansia la trasferta e sono convinto che domani ci presenteremo in modo diverso".

Sulla Lazio

"La Lazio ha tanti giocatori con esperienza a livello internazionale. Anche se per loro in campionato non va tutto bene, gli ottavi di Champions League rappresentano un momento importantissimo. Noi siamo sicuramente i favoriti, ma loro non hanno nulla da perdere e daranno tutto in campo. Hanno equilibrio, sanno difendere molto bene e lavorano di squadra. Non sarà un avversario facile".

Su De Ligt

"Siamo felici di averlo con noi, anche se c'è molta concorrenza. Matthijs lo sa, se la cava con professionalità ed è un grande professionista".