Klose: "Incrocio le dita per la Lazio, ma credo passerà il Bayern"

KLOSE LAZIO BAYERN MONACO - Un grandissimo doppio ex come Miroslav Klose ha espresso la sua opinione su Lazio - Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le sue parole alla vigilia della sfida.

Le parole di Klose alla vigilia di Lazio - Bayern Monaco

Queste le parole Miroslav Klose a TzMunchen: "Io sono il tipo di persona che incrocia sempre le dita per i più sfavoriti. In questo caso la Lazio anche perché ho giocato un anno in più lì rispetto al Bayern. Penso che sarà una sfida più avvincente dell'ultima volta. Comunque credo che il Bayern passerà ancora il turno".

Sui tifosi della Lazio

"Alcuni giocatori della Lazio avevano giocato la loro prima stagione di Champions League nel 2021. Ora possono gestire meglio questo grande palcoscenico. Spero che lo Stadio Olimpico sia pieno. Questi tifosi fantastici possono trasportarti, lo so per esperienza personale".

Sulla Lazio

"La Lazio ha in rosa giocatori molto interessanti, come Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Lazzari anche può fare molto bene sulla fascia. Sono giocatori che possono sorprendere, anche se in difesa dovranno riorganizzarsi contro Kane, Musiala, eccetera".

Su Tuchel e Sarri

"Hanno una filosofia simile, con tanti passaggi corti e possesso palla. Il Bayern è molto più attrezzato nei singoli giocatori, ma anche Sarri sta facendo abbastanza bene. Alla Lazio si vede la sua mano, sta facendo il suo lavoro, la squadra è divertente da guardare."