Ancelotti: "Lazio in seconda fila per la corsa scudetto"

LAZIO ANCELOTTI INTERVISTA - Carlo Ancelotti si è raccontato in una lunga intervista. Il tecnico del Real Madrid ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A, esprimendo la sua opinione sulla Lazio e ricordando un simpatico episodio.

Ancelotti: "La Serie A è molto seguita in Spagna, sul tassista Laziale..."

Queste le dichiarazioni rilasciate da Carlo Ancelotti a Radio Serie A.

Sul tassista Laziale

"Il tassista Laziale. Mi aveva preso alla stazione di Roma Termini per portarmi alla sede della Roma e quando siamo arrivati li non volevo pagare. Quando i tifosi hanno visto che stavo pagando, hanno iniziato a insultarlo e alla fine non ho pagato".

Sulla corsa scudetto in Serie A

"In Spagna la Serie A è sempre un campionato molto seguito perché ci sono tante squadre importanti. Qui è più seguito della Premier League. Per lo Scudetto ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juventus. Poi in seconda fila vedo Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina, che proveranno a rimanere lì. Quest'anno la Juventus, che noi abbiamo incontrato negli Stati Uniti, con il fatto che non ha competizione europee da disputare può essere una squadra pericolosa".