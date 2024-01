Gonzalez: "Lazio squadra forte, dovevamo segnare e fare di più"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LECCE GONZALEZ POST PARTITA - Lazio - Lecce termina 1-0. I biancocelesti conquistano altri tre punti preziosi, mentre restano a bocca asciutta i salentini. A commentare il ko dell'Olimpico nel post partita è arrivato Joan Gonzalez.

Le parole di Gonzalez nel post partita di Lazio - Lecce

Joan Gonzalez ha dichiarato a Dazn nel post partita di Lazio e Lecce: "Nel primo tempo abbiamo creato tanto. La Lazio poi è una squadra forte. Dovevamo segnare e fare di più. Sono sincero, è normale che sia così il campo perché giocano due squadre. In alcune zone non c'è l'erba, la palla rimbalza male. Difficile essere contenti quando non vinci, la squadra anche perdendo ha fatto una bella prestazione".

Sulle differenze tra Lazio e Napoli

"Mi ha impressionato di più il Napoli, anche se non sta bene. A noi ha fatto davvero male. La Lazio è una squadra che palleggia molto e ti mette in difficoltà. Noi nel primo tempo li abbiamo pressati alti e messi in difficoltà".