Gila: "Vittoria importante per dare continuità ai nostri risultati"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO LECCE GILA POST PARTITA - La Lazio x Lecce per 1-0 all'Olimpico e prosegue la sua rincorsa alla zona Champions. Ancora una volta la difesa mantiene la porta inviolata, grazie all'ennesima prova egregia di Mario Gila, che è stato intervistato al termine del match.

Lazio - Lecce, le parole di Gila nel post partita

Queste le parole di Mario Gila a Dazn nel al termine di Lazio - Lecce: "Vittoria molto importante per dare continuità ai nostri risultati. Dopo quattro gare in campionato e la vittoria nel derby la squadra è in un momento molto buono, dobbiamo aver pazienza e fiducia. Se continuiamo così sappiamo di poter vincere anche le gare difficili come questa".

Sulle sue ottime prestazioni

"Non mi aspettavo di fare questa stagione, soprattutto per com’è andata la scorsa, ma sono stato paziente e sapevo che avrei potuto dimostrare il mio valore se chiamato in causa. Voglio continuare a dimostrare al mister, alla squadra e ai tifosi che posso essere titolare in questa squadra".

Sul valore del successo contro il Lecce

"La squadra è stata molto attiva mentalmente, sapevamo che era una settimana difficile, psicologicamente dovevamo essere pronti per questa gara perché questi tre punti oggi ci danno continuità per il nostro obiettivo che è quello della Champions".

Sulla Supercoppa italiana

"Competizione molto bella, possiamo fare una grande prestazione, sarà una gara molto difficile in cui daremo il 100%".

Sul caffè

"Non lo prendo sempre ma considerando l’orario della partita id oggi dovevo prenderlo per forza. Di solito arrivo in campo, guardo lo stadio e in quel momento mi rilasso e mi concentro sulla partita".

Lazio - Lecce, le parole di Gila ai microfoni ufficiali biancocelesti

Queste le parole di Mario Gila ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Sono tre punti che ci danno continuità e che servivano per mantenere vicino l'obiettivo Champions. Dooo mercoledì era importante vincere psicologicamente. Una vittoria che ci dà fiducia. Sono stato sempre del pensiero che la continuità di dà fiducia e tranquillità. Un giocatore con fiducia è un altro giocatore. Partner difensivo? Se sei pronto lo sei con Patric, Romagnoli o Casale. Con questa fiducia non si sbaglia, fai tutto per la squadra e ci metti il cuore".

Sulla Nazionale spagnola

"È un obiettivo che ho in mente ma devo stare concentrato partita per partita. Se pensi al futuro non serve a nulla. Se sei pronto per i 90 minuti ogni partita arriveranno anche situazioni che ti fanno fare un passo in avanti. All’inizio non avevo opportunità. L’essere pronto per la squadra, che sia Champions o campionato, ti fanno arrivare a questi risultati e il mister ti dà fiducia".

Sui miglioramenti recenti

"Lavoriamo sempre. Psicologicamente abbiamo fatto un cambio e si vede sul campo e nelle vittorie. La squadra è diversa. Sono contento per i risultati e per la continuità".