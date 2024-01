Sarri: "Napoli squadra forte, non facciamoci ingannare"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI SARRI PRE PARTITA - Lazio e Napoli si sfidano per proseguire la rincorsa alla zona Champions, obiettivo comune di entrambe. Il big match dell'Olimpico potrebbe rivelarsi un bivio stagionale per biancocelesti e azzurri. Nel pre partita anche Maurizio Sarri ha espresso il suo pensiero.

Lazio - Napoli, le parole di Sarri nel pre partita

Queste le parole di Maurizio Sarri a Dazn prima dell'inizio di Lazio - Napoli: "Abbiamo trovato l'Inter in edizione super, noi no. Era inutile analizzare più di tanto una partita non giocata".

Su Felipe Anderson a sinistra

"Non ci cambia nulla il lato dove gioca. A vederlo in allenamento sta benissimo, è talentuoso anche se in campo non rende quanto potrebbe. Ma è sempre un'arma. Zielinski farà l'attaccante a sinistra, lo aveva fatto bene anche con me".

Sul Napoli

"Il Napoli è una squadra forte, non ci dobbiamo fare influenzare dal momento negativo che stanno superando, hanno cambiato atteggiamento nelle ultime partite. Non devono trarci in inganno neanche i loro infortuni, perché hanno una rosa importante e saranno sicuramente competitivi".