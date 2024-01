Meluso: "Zielinski è un professionista, pensiamo alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI MELUSO PRE PARTITA - Manca sempre meno a Lazio - Napoli, big match della ventiduesima giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio d'inizio della partita Mauro Meluso, dirigente degli azzurri, ha espresso le sue sensazioni in vista di questa delicata sfida.

Le parole di Meluso nel pre partita di Lazio - Napoli

Queste le dichiarazioni di Mauro Meluso a Dazn prima del inizio del match dell'Olimpico: "Zielinski? Aldilà del fatto che sia in scadenza, lui è un professionista e noi pensiamo solo alla Lazio, una partita importante per rimetterci in carreggiata nella lott Champions. Del resto ne parliamo meno, Piotr è un professionista e finché starà con noi dovrà dare tutto".

Su Osimhen

"Ha sempre voglia di vincere, anche in allenamento, l'aspetto agonistico non è mai mancato, non temo che se sta pensando di cambiare squadra possa non dare tutto".