Di Livio: "La Lazio è allenata meglio, la Roma mi ha deluso"

LAZIO ROMA DERBY DI LIVIO - Angelo Di Livio, ex calciatore, ha elogiato la prova della Lazio nel derby di Coppa Italia vinto contro la Roma.

Di Livio: "La Lazio più organizzata della Roma, ha fatto qualcosa in più"

Queste le parole pronunciate da Angelo Di Livio a TvPlay: "Ha vinto la squadra che ha fatto qualcosa in più, visto che la Roma ha fatto il primo tiro all’85’. La Lazio è una squadra più organizzata. La Roma mi ha deluso tantissimo, così come Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, non riesce a capire l’atteggiamento che deve avere la sua squadra. Vedendo la gara di ieri, la prestazione contro l’Atalanta è stata solo un caso. La Lazio è allenata meglio, ha un’idea. C’è un problema serio nella Roma".

Sull'infortunio di Dybala

"A Mourinho gli avrei chiesto perché Lukaku è stato così solo, Romagnoli e Patric hanno mangiato il belga. Dybala non può giocare tutte le partite, ecco perché la Juve l’ha mandato via. Dybala doveva farlo giocare nel secondo tempo, ovvero quando la Lazio sarebbe stata più stanca. L’argentino va gestito in maniera diversa, non può giocare ogni tre giorni".

Sul rigore della Lazio

"Mourinho non può dire che il rigore è moderno, quello è rigore. La Roma ieri andava a zero. Non c’è il suo lavoro. Se dovesse perdere con il Milan, la Roma uscirebbe dalla lotta al quarto posto. Dybala e Lukaku andranno via l’anno prossimo".

Su Lazzari

"Prima del suo rinnovo con la Lazio, gli ho detto di firmare per la Juve (ride, ndr). Lazzari è davvero forte".