Lotito sullo stadio: "Sarà un servizio per la città e per i laziali"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Dai nostri inviati al Campidoglio Giuseppe Della Spina e Jacopo Maggi.

LAZIO LOTITO STADIO - Il patron della Lazio Claudio Lotito è intervenuto durante l'evento dedicato alle sezioni sportive biancocelesti tenutosi in Campidoglio in occasione dei 124 anni del club capitolino. Il presidente ha toccato vari temi, tra cui quello della costruzione di un nuovo stadio.

Lazio in Campidoglio, le parole di Lotito

"Lotito porta avanti una politica sana della formica e non della cicala, parlano i fatti e non le parole. Ci sono sabotaggi e cerca di agire in sordina per raggiungere la meta e stiamo lavorando in silenzio per presentare una cosa per cui non si possa dire di no. Sarà un servizio per la città, comunità e tutti i laziali. Dará la possibilità di coltivare gli interessi e le passioni di sempre. Porteremo un progetto per la città".