Menichini: "Vittoria della Lazio meritata, per Lotito parlano i risultati"

LAZIO ROMA DERBY MENICHINI - Leonardo Menichini, ex allenatore della Lazio Primavera ed ex giocatore della Roma, ha commentato il successo dei biancocelesti di Sarri nel derby di Coppa Italia.

Menichini: "Una volta trovato il vantaggio, la Lazio poteva fare il secondo"

Leonardo Menichini ha commentato così il successo della Lazio contro la Roma in Coppa Italia a Notizie.com: "La posta in palio era molto alta. Nel derby le motivazioni sono sempre massime, ho visto una partita nervosa, il finale è stato turbolento. Spesso sono decisivi gli episodi, l’uscita di Dybala e l’episodio del rigore, che c’è, hanno spostato gli equilibri. Le squadre si sono equivalse all’inizio, poi la Lazio ha avuto una chance con Vecino e ha sbloccato dal dischetto. Una volta trovato il vantaggio poteva tranquillamente fare il secondo. È un successo meritato".

Sul derby di Coppa Italia

"La Roma ha cercato l’episodio favorevole nel finale, di buttare la palla in area con tutti gli attaccanti insieme in campo. Poteva pure trovare il pareggio sul tiro di Belotti e la rovesciata di Lukaku. Ma la reazione è stata più rabbiosa, che ragionata. Ripeto, il match l’ha vinto con merito la Lazio".

Su Lotito

"Un grande personaggio, per lui parlano i risultati. In questa stagione è stata raggiunta la semifinale di Coppa Italia, la squadra è agli ottavi di Champions League e ora a 3 punti dal quarto posto. In più, il bilancio è sano, quindi si può parlarne solo bene. Ho avuto un buonissimo rapporto con lui alla Salernitana, abbiamo vinto il campionato di Serie C e ottenuto due salvezze. Sono contento del percorso insieme. Poi a Roma, parlo per entrambe le piazze, è impossibile accontentare tutti. A volte la critica è anche pesante. Però quando si arriva in fondo alle analisi, come dice Allegri, contano i risultati. E questi danno piena ragione alla Lazio e a Lotito".