Lazzari: "La Lazio è forte anche quest'anno, vogliamo i tre punti"

LECCE LAZIO LAZZARI PREPARTITA - La Lazio affronterà tra poco il Lecce al Via del Mare, dove sono attesi 1075 tifosi biancocelesti. Poco prima del match ha parlato Manuel Lazzari.

Le parole di Manuel Lazzari prima di Lecce - Lazio

Lazzari a Dazn : "Speriamo di integrare subito i nuovi"

Ecco di seguito le parole rilasciate a Dazn da Manuel Lazzari: "Sono tutti bravi ragazzi e bravi giocatori, la stagione è lunga con molte competizioni, ci daranno una grande mano. La rosa è molto più ampia e competitiva. Siamo felici del loro arrivo e speriamo di integrarli subito".

Le parole di Lazzari a Lazio Style Channel

"Questa è una Lazio che vuole ripartire come ha finito il campionato, quindi dal secondo posto. Abbiamo tante responsabilità, non sarà facile migliorarsi e torneremo a giocare anche la Champions League. Ci teniamo a ripartire nel migliore dei modi e a dimostrare che la Lazio è forte anche quest’anno, molto più competitiva e quindi speriamo di partire forte già da questa sera per portare a casa i tre punti. Voglio aiutare la squadra in qualsiasi modo. La vittoria della squadra vale più di tutto, se vince la Lazio è la cosa più importante per me e per tutti noi. Mi sembra ieri da quando sono arrivato e invece è già il mio quinto anno. Per me è motivo di orgoglio e spero di onorare questa maglia nel migliore dei modi aiutando la squadra è portando a casa una vittoria".

Le parole di Lazzari a Sky

"Ci dobbiamo concentrare sul campionato cercando di partire forte".