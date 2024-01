Lotito glissa su Bernardeschi: "Non so nulla"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO BERNARDESCHI - Claudio Lotito ha parlato di calciomercato. Intervenuto ai microfoni di Tag24, il presidente della Lazio ha commentato l'ipotesi di vedere in biancoceleste Federico Bernardeschi.

Calciomercato Lazio: Lotito parla di Bernardeschi

"Non so nulla, chiedete al direttore sportivo Fabiani. Ma non c’è nulla tanto, glielo dico io. E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi. Adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla, ma poi, scusi, chi l’ha detta questa cosa? Non so nulla e non c’è nulla".