Luis Alberto: "Tre punti importanti per recuperare in classifica"

Tempo di lettura: 2 minuti

LUIS ALBERTO SASSUOLO LAZIO POST PARTITA - Luis Alberto ha commentato la vittoria per 0-2 del Mapei Stadium nel post partita di Sassuolo - Lazio.

Le parole di Luis Alberto a Sky Sport

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luis Alberto a Sky Sport al termine di Sassuolo - Lazio: "Non so se è la migliore partita della stagione, oggi erano importanti i tre punti per recuperare la classifica in campionato. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, dovevamo fare almeno tre o quattro gal ma era importante anche non prendere gol, adesso dobbiamo continuare così".

Sui 50 gol con la Lazio

"Sono tutti speciali, io dico sempre che l’importante sono i tre punti e vincere più partite possibile, io così sono felice".

Sul rinnovo

"Se me lo avessero detto qualche mese fa ci avrei creduto, un anno fa no. Sono felice, la Lazio per me è tutto da quando sono arrivato. Ho avuto momenti buoni e altri meno, ora anche l’età mi aiuta a divertirmi, sono molto felice di stare qui e così anche la mia famiglia".

Sul cambio

"Non mi piace mai, soprattutto quando mi sto divertendo".

Le parole di Luis Alberto a Dazn

Luis Alberto afferma a Dazn: "La Lazio rappresenta tutto per me. In questo momento mi sento tranquillo, mi diverto, soffro. Mi sento come un bambino piccolo, ho 31 anni, mi mancano pochi anni per lasciare il calcio, forse 3,4 o 5 e me li voglio godere per bene. Non mi sono mai sentito così in fiducia. Mi metto a disposizione di tutti i compagni ed è importante che la Lazio sia il più in alto possibile. Ora stiamo provando ad alzare la nostra posizione in classifica perché ci manca qualche punto".

Sul gol di oggi

"Vedo tante partite, so come si buttano i portieri. Studio i portieri avversari, sapevo che dovevo alzarla perchè il loro portiere sarebbe andato a terra".

Sull'essere il miglior giocatore della Serie A

"Ci sono tanti giocatori forti in serie A, io faccio il mio per il bene della Lazio. Ci sono tanti numeri 10 con tecnica in Italia. Ci dobbiamo godere il calcio, perché è lo sport più bello del mondo".