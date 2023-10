Le PAGELLE di Sassuolo - Lazio: Luis Alberto scarta regali, Guendouzi è un uragano

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE SASSUOLO LAZIO - La Lazio vince ancora. Dopo la vittoria sull'Atalanta, la squadra di Sarri bissa a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. Decidono nell'arco di sette minuti le reti di Felipe Anderson e Luis Alberto. Di seguito le loro pagelle, e quelle di tutti gli altri calciatori laziali a firma del nostro Daniele Izzo.

Sassuolo - Lazio, le pagelle dei biancocelesti

PROVEDEL 6 - Rischia la figura del Maximiano, ma il Var lo assolve. Il sorriso con cui va a parlare con arbitro e guardalinee la dice lunga sul pericolo scampato.

LAZZARI 7 - Gli avversari possono solo leggergli la targa. Sgasa dal primo all'ultimo minuto, controllando senza sudare un avversario difficile come Laurientè.

PATRIC 7 - Ormai è una certezza, non sbaglia praticamente nulla. Le urla da leader e le esultanze smodate, poi, sono sintomo di un attaccamento alla maglia fuori dal comune.

ROMAGNOLI 7 - Vive una serata tranquilla. Governa senza bisogno di emanare leggi speciali contro gli attaccanti del Sassuolo.

MARUSIC 6 - Fa sempre il suo, anche sulla sinistra. Di certo non strafà, ma in notti come quella di Reggio Emilia non ce n'è bisogno.

GUENDOUZI 7 - Si scrive Guendouzi, si legge Tazmania. Si abbatte sul terreno del Mapei Stadium come un uragano. Sarebbe stato più facile contare i suoi riccioli che tenere il conto di palloni sradicati e tiri scagliati verso la porta di Consigli.

(Dal 66' VECINO 6.5 - Vive uno stato di forma eccezionale. Sfiora più volte l'ennesimo gol della sua stagione)

ROVELLA 6.5 - È il termometro biancoceleste. Alza subito la temperatura nei primi minuti, poi, una volta che la partita è in cassaforte, la raffredda.

(Dal 52' CATALDI 6.5 - Il palo gli strozza l'urlo in gola)

LUIS ALBERTO 8 - Il Sassuolo veste i panni di Babbo Natale e lui è evidentemente il bambino più bravo. Prima scarta un regalo di Tressoldi e lo condivide con Felipe Anderson. Il secondo dono, invece, lo tiene per sé: è il cinquantesimo gol con la maglia della Lazio.

(Dal 79' KAMADA sv - Una manciata di minuti per confermare che sulla sinistra si trova molto più a suo agio)

FELIPE ANDERSON 8 - Stasera guida una Ferrari, altro che l'utilitaria delle ultime giornate. Quando parte è impossibile da marcare, fa sempre la scelta giusta. Ma, soprattutto, mette a referto la prima gioia personale in stagione.

CASTELLANOS 7.5 - Mette in croce i difensori del Sassuolo battagliando su ogni pallone. Poi, tra una scivolata e l'altra, ha pure il tempo di portarsi nello zaino un altro assist. Da quando veste i panni del vice-Immobile non ha ancora stonato: una piacevole sorpresa per tutto il mondo Lazio.

(Dal 79' IMMOBILE sv - Il coro d'incitamento dei tifosi laziali è il segnale più bello arrivato dai dieci minuti passati in campo)

PEDRO 6 - Lascia le luci del palcoscenico a Castellanos e Felipe Anderson, limitandosi al compitino. Preferisce le notti di Champions, non è un mistero.

(Dal 52' ZACCAGNI 6.5 - Manca il bersaglio, ma l'arco è tornato carico di frecce. Per il primo gol lontano dall'Olimpico è solo questione di tempo)

ALL. MARTUSCIELLO 7 - Il vice di Sarri non sa perdere. Alla quarta partita da primo allenatore biancoceleste centra ancora i tre punti. Il piano partita studiato con il Comandante dà i suoi frutti. La Lazio parte forte e chiude la pratica già nel primo tempo. Stavolta nessun calo di tensione: la squadra gestisce il doppio vantaggio senza rischiare praticamente nulla nella ripresa. Un bel biglietto da visita da recapitare a Rotterdam.

Daniele Izzo

@danieleizzo94