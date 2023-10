Martusciello: "Risultato che ci fa piacere, preparata bene da Sarri"

Tempo di lettura: 3 minuti

MARTUSCIELLO SASSUOLO LAZIO POST PARTITA - Giovanni Martusciello ha espresso la sua opinione nel post partita di Sassuolo - Lazio. Ecco il pensiero del vice di Sarri, che ne prende il posto per via della squalifica.

Le parole di Martusciello a Sky Sport

Questo il commento di Giovanni Martusciello a Sky Sport in seguito a Sassuolo - Lazio: "Nel primo tempo si è indirizzato il risultato contro una squadra che mette in difficoltà quasi tutti. Maurizio è stato bravo, ha preparato una gara determinata e non presuntuosa".

Sulla preparazione della partita

"Per vincere e non subire gol c'è bisogno della disponibilità di tutti, anche degli attaccanti. Senza disponibilità, nella partita sporca non c'è soluzione, diventi vulnerabile. Da una ventina di giorni siamo diventati quello che volevamo essere dall'inizio. Siamo tutti contenti di questa reazione della squadra. Maurizio l'ho intravisto a fine gara, era entusiasta della prestazione".

Sul successo ottenuto contro il Sassuolo

"Il risultato ci fa piacere, anche se siamo partiti a rilento. A Maurizio è piaciuto il primo tempo, anche se abbiamo sofferto nei primi dieci minuti. Speriamo di aver intrapreso il cammino giusto per ripetere quanto di buono fatto negli ultimi due anni".

Sul rapporto con Sarri e Spalletti

"Ho avuto la fortuna di aver collaborato con due grandi allenatori come Sarri e Spalletti. Hanno due caratteri differenti ma uno stile che li accomuna. Da loro due si impara tantissimo. Luciano è come un fratello maggiore, a Empoli mi prese da Ischia... In quel caso ci fu anche la mano del padre del presidente Corsi. Mi fa piacere che ora Luciano sia il Ct della Nazionale".

Sul percorso intrapreso dalla Lazio

"Il percorso di consolidamento non finisce mai. Iniziamo a vedere quello che vedevamo negli anni precedenti. Con più tempo a disposizione sono stati assimilati dei concetti sconosciuti a quelli nuovi. Ora bisogna lavorare con questo lavoro di consolidamento tra vecchi e nuovi. E' la prima volta che si cominciano a vedere questi frutti".

Le parole di Martusciello a Dazn

Giovanni Marusciello afferma a Dazn: "Le grandi squadre qui rischiano sempre di fare brutte figure. Io sono due anni che vinco con il Sassuolo, in precedenza ci ho sempre perso o pareggiato. Il mister è stato capace di trasmettere questa pericolosità che non era visibile. Siamo stati bravi ad aggredirli subito e a far capire che oggi ci volevamo attaccare subito al treno del livello che merita la Lazio"

Su Luis Alberto

"Diciamo che Luis non è da oggi che ha dimostrato quella che è la sua qualità e disponibilità. Già l'anno scorso l'aveva dimostrato insieme agli altri. Con queste qualità e caratteristiche si viene facilmente a capo di alcune difficoltà. Tranne il primo anno un po' di problemi di natura caratteriale ma dipendeva da entrambe le parti, poi si è trovato il filo giusto".

Su Castellanos

"È un giocatore offensivo che ci offre garanzie e lo sta dimostrando, lui e Ciro si toglieranno grandi soddisfazioni. Siamo contenti del suo arrivo e si sta mettendo a disposizione. Inizialmente non comprendeva, ora è più immerso e lo sta facendo bene. È ben integrato, Ciro gli ha dato grande disponibilità e viceversa".

Su Immobile

"Ciro è di una serenità disarmante, non so da dove escano alcune polemiche. Ciro non è amareggiato o nervoso, i gol arriveranno. Lui non deve cadere in depressione, oggi mi ha dato una grossa mano anche senza il mister. Non è assolutamente depresso".

Le parole di Martusciello ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Spero che Sarri non lo faccia apposta dalla prossima, lui è capace. Il contributo lo diamo tutti, ma l’artefice di queste grandi prestazioni è, e rimane il mister Sarri. E’ stato un martello penumatico negli ultimi tre giorni, li ha trattati malissimo, gliene ha dette di tutti i colori. Per questo dico che l’artefice principale è stato lui perché è riuscito a motivare e stimolare un gruppo che in questo inizio è venuto meno".

Sulla Champions League

"Oggi la strada era quella di continuarla, oggi sono stati bravi in aggressione, le difficoltà di questa squadra non erano visibili. Fa piacere che hanno risposto così. La Champions è differente, una cosa straordinaria che ti penetra addosso, noi per mantenere questo c’è bisogno di far bene. Sappiamo sarà una partita straordinaria per pubblico e visibilità. Si gioca in un ambiente caldo e sappiamo a cosa si va incontro".