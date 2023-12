Marusic: "Voglio vincere di nuovo la Coppa Italia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARUSIC LAZIO GENOA - Alla vigilia di Lazio - Genoa è stato Adam Marusic a prendere la parola. Il terzino biancoceleste è intervenuto davanti le telecamere di Mediaset per commentare la prossima sfida di Coppa Italia.

Lazio - Genoa, parola a Marusic

"Ho già vinto una Coppa Italia da quando sono alla Lazio. E voglio trionfare nuovamente. Sarà una partita molto difficile contro il Genoa, abbiamo già giocato e perso contro di loro in casa. Loro giocano un bel calcio, sarà dura. Noi tutti sappiamo che possiamo dare di più, dobbiamo giocare meglio. Era importante vincere contro il Cagliari, ora dobbiamo dare tutto ed essere concentrati dal primo minuto".

Il possibile derby ai quarti di finale

"Sicuramente ci dà una spinta in più. È una partita molto particolare, la conosciamo. È importante per i tifosi, per noi e per la società. Vogliamo passare questo turno e giocare il derby. Non segno da tanto, ma preferisco vincere. Non è importante chi segna, ma se posso fare gol è una cosa bellissima".