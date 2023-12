Rovella: "I tifosi della Lazio sono pazzeschi"

Tempo di lettura: 2 minuti

ROVELLA LAZIO GENOA - Lazio - Genoa sarà la sua partita. Nicolò Rovella è cresciuto con la maglia rossoblu indosso prima di arrivare, dopo passaggi in altre società, a vestire quella biancoceleste. Intervistato dalla radio ufficiale del club capitolino, il centrocampista ha raccontato le sue emozioni.

Lazio - Genoa, parola a Nicolò Rovella

"Per me è una gara speciale. Sono cresciuto tra le fila rossoblu: spero di giocare".

Le tre competizioni

"Anche per me è una novità, non avevo mai giocato ogni 3 giorni. Ti ci devi abituare, è un grande dispendio a livello energetico. C'è da dire che il campo nostro non regge molto bene. Non è una scusa, però per noi non è facile soprattutto perché giochiamo palla a terra. In Champions ci squadre forti, è un girone molto difficile".

Il momento della Lazio

"Alla fine in Champions siamo passati con una giornata di anticipo, in campionato stiamo recuperando e siamo a -4 dal quarto posto. Come dice mister Martusciello, vanno viste anche le cose postitive. Stiamo lavorando ogni giorno per tornare ai livelli dell'anno scorso, se non di più. L'importante è vincere. Siamo dentro in tutti gli obiettivi, in campionato siamo lì vicini. Avendo partite tutte ravvicinate, sono tutte importanti. Dobbiamo continuare questa striscia di risultati positivi".

Il mio approdo alla Lazio

"Non è stato facile, ma il mister anche all'inizio me l'aveva detto che ci voleva tempo. Pensavo di iniziare a giocare dopo, invece Sarri mi ha dato subito fiducia. Ora sento di star entrando nei meccanismi, anche in difesa. Poi mi sento bene anche nell'ambiente con i compagni, lo staff e i tifosi che sono pazzeschi allo stadio. La città la vivo benissimo. Non ero mai stato a Roma prima di venire alla Lazio, e da quando sono arrivato non sono ancora tornato a casa".