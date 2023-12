Dott. Rodia: "Marusic ha un trauma accidentale, non vedeva bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RODIA VERONA LAZIO POST PARTITA - Termina 1-1 tra Verona e Lazio al Bentegodi. Nel post partita ha preso la parola il coordinatore dello staff medico biancoceleste, il Dott. Fabio Rodia, che ha analizzato la situazione degli infortunati del club capitolino.

Verona - Lazio, le parole del Dott. Rodia nel post partita

Queste le parole del Dott. Rodia ai microfoni ufficiali biancocelesti dopo il triplice fischio di Verona - Lazio 1-1 sulle condizioni di Adam Marusic: "Ha riportato un trauma contusivo accidentale. La palpebra superiore si era gonfiata e questo gli impediva di vedere bene"

Sulle condizioni dei rientranti Zaccagni e Casale

"Sia Zaccagni che Casale hanno fatto un’ottima prestazione e devo dire che sono rientrati molto rapidamente. Per questo ringrazio tutto il team dei fisioterapisti che con loro hanno fatto un ottimo lavoro".

Su Romagnoli

"Ha ripetuto un esame di controllo che ha dato esiti soddisfacenti, tutto procede nel migliore dei modi. Romagnoli ha avuto un evento lesionale, siamo per questo molto prudenti ma soddisfatti per come sta evolvendo la situazione".