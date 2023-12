Baroni: "Lazio squadra forte, fa piacere fare risultato"

Tempo di lettura: 2 minuti

BARONI VERONA LAZIO POST PARTITA - Marco Baroni, allenatore dell'Hellas Verona, ha commentato il pareggio ottenuto contro la Lazio al Bentegodi. Ecco di seguito il pensiero del tecnico del club veneto nel post partita.

Le parole di Baroni nel post partita di Verona - Lazio

Ecco il commento a caldo di Marco Baroni a Dazn dopo Verona - Lazio: "Stiamo lavorando, abbiamo cambiato sistema di gioco e stiamo cercando un'impronta nuova. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma non è facile arginare una Lazio che ha forza, velocità e fluidità di manovra".

Sul pareggio contro la Lazio

"Sono contento per la squadra e per il pubblico, una serie di componenti che ci hanno permesso di raggiungere un risultato da squadra compatta e disposta a sacrificarci. Nel primo tempo loro hanno palleggiato e non gli abbiamo concesso molto, nel secondo tempo la partita si è aperta. Fino all'espulsione potevamo fare qualcosa in più.

Sull'espulsione di Duda

"Avevamo bisogno di palleggio, loro sono bravi a pressare alti, sapevo che era ammonito ma è un giocatore importante. Sono cose che capitano, per come si era messa la partita avevo bisogno di qualità. La squadra adesso sa che sta diventando squadra sotto molti aspetti, ma non è facile il percorso quando si cambia così tanto".

Su Sarri

"Io ho grande stima di Sarri, è un allenatore che come me è partito dal basso. Ci eravamo già incontrati in C2, poi lui ha fatto un grande percorso. Fa piacere fare risultato contro una squadra forte e un allenatore bravo e così offensivo, questo dà valore al pareggio".

Le parole di Baroni in conferenza

Questa l'analisi di Marco Baroni in conferenza post Verona - Lazio 1-1: "Abbiamo giocato contro una squadra che fa la Champions, con qualità, ben allenata. La partita più complicata che potesse capitarci in questo momento. Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo timorosi. La Lazio è scesa un po’, abbiamo sempre arginato la manovra e concesso un po’ di palleggio dietro".

Sul finale di partita

"Se non ci fosse stata l’espulsione avremmo potuto osare di più e magari ottenere anche di più. La Lazio è una squadra che se molli ti spacca in due. Nel primo tempo ha trovato le condizioni per andare a concludere, nel secondo tempo non è successo".