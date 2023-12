Sarri: "Abbiamo fatto una buona partita, dispiace per il risultato"

Tempo di lettura: 2 minuti

SARRI VERONA LAZIO POST PARTITA - Anche Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Verona - Lazio 1-1. Questo il commento del tecnico biancoceleste sul pareggio ottenuto al Bentegodi.

Le parole di Sarri nel post partita di Verona - Lazio 1-1

Maurizio Sarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn al termine di Verona - Lazio 1-1: "La superiorità c'è stata per 12 minuti. Abbiamo fatto una buona partita, dispiace per il risultato, una partita completamente in mano dall’inizio alla fine, non abbiamo preso neanche un tiro in porta".

Sul gol subito

"Sul gol era palese che Ngonge volesse crossare, rimane il rammarico di non averla chiusa per le tante situazioni e ripartenze che non abbiamo sfruttato, quello può essere la nostra responsabilità".

Sulla gestione del vantaggio

"Oggi no, era serena la gestione del vantaggio, ci manca la facilità di andare in gol come gli anni scorsi".

Su Zaccagni

"Di segnali positivi ne ho visti tanti, rimane questa grossa delusione per il risultato ma ho visto una squadra propositiva che non concedeva niente con un bell’atteggiamento".

Sulla prestazione della Lazio

"La prestazione è stata di buon livello, ci dispiace per il pubblico, oggi eravamo seguiti da tantissimi tifosi laziali che si sono fatti sentire durante tutta la partita. Noi navighiamo a vista, pensiamo solo a mercoledì, faccio fatica a sapere chi abbiamo nella prossima in campionato".

Sui precedenti con Salernitana e Lecce

"La Salernitana e il Lecce non c’entrano nulla, abbiamo preso gol da un giocatore che voleva crossare e la palla è andata dentro, è stata un gol casuale, subito da una squadra che non ha concesso niente".

Le parole di Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

Questo il pensiero espresso da Maurizio Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Difficile accettare il risultato, bisogna concentrarsi sulla prestazione che è stata di ottimo livello. Abbiamo concesso zero, se abbiamo delle responsabilità è non aver capitalizzato una superiorità evidente, non abbiamo chiuso la partita. Per il resto a livello di spirito, di attenzione e di voglia di dominare la partita questa è una partita di livello".

Sui gol subiti nei secondi tempi

"I gol segnati nel secondo tempo sono nettamente di più. In certe situazioni era colpa nostra, oggi non mi sembra che il gol sia arrivato in un momento di difficoltà della squadra che è stata padrona della partita per 90 minuti".

Sull'Atletico Madrid

"Contro l’Atletico sarà difficilissimo, ma un tentativo di arrivare primi nel girone bisogna farlo"