Zaccagni: "Dovevamo essere più furbi, ma abbiamo creato tanto"

ZACCAGNI VERONA LAZIO POST PARTITA - Anche Mattia Zaccagni ha voluto esprimere la propria opinione dopo il gol che ha regalato il momentaneo vantaggio alla Lazio contro la sua ex squadra, il Verona.

Verona - Lazio, le parole di Zaccagni nel post partita

Questa l'analisi di Mattia Zaccagni ai microfoni ufficiali biancocelesti dopo Verona - Lazio: "Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo creato tanto".

Sul pareggio

"Certe occasioni non le abbiamo sfruttate al meglio, dovevamo essere più furbi in alcuni contesti. Queste partite vanno vinte. Purtroppo il calcio è così, non è la prima volta che ci succede".

Sul gol subito

"Se anche un cross ci fa male, allora non dobbiamo far fare nemmeno quello. Oggi mi sentivo abbastanza bene, anche se ancora non sono al 100%. Sono comunque contento della mia prestazione. C'è da dire che dopo il vantaggio abbiamo tenuto noi il campo e fatto la partita. Le altre volte ci siamo abbassati e abbiamo perso il pallino del gioco".

Sul gol annulato a Casale

"Dipende da arbitro ad arbitro, certi non fischiano e certi danno fallo. Non giudico la sua scelta"

Le parole di Zaccagni a Dazn nel post partita di Verona - Lazio

Mattia Zaccagni ha poi dichiarato a Dazn: "Sono contento di essere tornato, ma solo a metà per i due punti persi. Non esulterò mai qua, Verona mi ha dato tanto e sono orgoglioso di essere passato per questa città".

Le parole di Zaccagni a Sky nel post partita di Verona - Lazio

Zaccagni ha parlato anche a Sky nel post partita di Verona - Lazio, dichiarando: "Mi sentivo bene, ancora non al 100%. Ho ritrovato il gol e questa forse è l’unica nota positiva. È evidente che ci mancano due punti. Penso che a differenza delle altre rimonte che abbiamo subito, oggi abbiamo fatto noi la partita ed è un momento in cui subiamo poco ma prendiamo gol. Restiamo uniti, continuiamo a lavorare e cerchiamo di vincere le prossime".

Sulla sostituzione

"È stata una scelta del mister, ma penso che ce l’aveva in mente già prima della partita".

Sulla gestione del finale

"Non penso che sia gestione. Perché quando riparti 3 contro 2 vuoi far gol. L’anno scorso riuscivamo a chiuderle e chiudevamo il primo tempo 3-0. Quest’anno facciamo fatica. Subiamo un cross e prendiamo gol. Dobbiamo continuare a lavorare per cambiare le cose".

Sul gol di tacco

"È una cosa che provo spesso anche negli undici contro zero in allenamento. Quando attacco il primo mi riesce meglio così che andare così, piuttosto che girarla con il destro o aprire il piatto sinistro. Mi viene più facile".