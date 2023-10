Simeone torna sulla sfida alla Lazio: "Ci ha creato difficoltà"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SIMEONE LAZIO ATLETICO MADRID - Diego Pablo Simeone guida assieme a Maurizio Sarri il Girone E di Champions League. Grazie alla vittoria in rimonta sul Feyenoord, l'Atletico Madrid guardare tutti dall'alto verso il basso. Così, nel post gara, l'allenatore argentino ha commentato l'inizio di stagione europeo e la sfida alla Lazio. Ecco, qui di seguito, le sue parole riportate da Marca.

Simeone è tornato su Lazio - Atletico Madrid

"Tranne il Real Madrid, che riesce a competere in Europa perché ha giovani straordinari, per le altre squadre è difficile. In questo turno è stato difficile per il Siviglia, per il Barcellona e anche a noi è capitato contro la Lazio e poi con il Feyenoord".