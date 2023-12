Simeone: "Abbiamo approfittato della prima palla gol avuta"

Tempo di lettura: 2 minuti

SIMEONE POST PARTITA ATLETICO MADRID LAZIO - Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto contro la Lazio e il primo posto conquistato nel girone di Champions League.

Le parole di Simeone a Mediaset dopo Atletico Madrid - Lazio

Diego Pablo Simeone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Mediaset Infinity nel post partita di Atletico Madrid - Lazio 2-0: "La squadra sta facendo bene abbiamo una tifoseria forte che ci sta sempre vicino, i ragazzi hanno fatto una bella partita approfittando della prima palla gol che abbiamo avuto".

Sul sorteggio

"Vedremo cosa ci riservano i sorteggi, speriamo di arrivare nella migliore condizione agli ottavi".

Le parole di Simeone a Sky nel post partita

Diego Pablo Simeone ha parlato anche a Sky dopo la vittoria per 2-0 del suo Atletico Madrid contro la Lazio, dichiarando: "Noi pensiamo soltanto a quello che è successo oggi, siamo stati fortunati a trovare subito il gol. Loro nel primo tempo ci hanno chiusi abbastanza dentro. Nel secondo abbiamo parlato di usare di più le fasce per allungare i loro terzini. E poi abbiamo chiuso la partita con il secondo gol".

Sulle altre squadre spagnole

"Quest’anno la Real Sociedad sta facendo molto bene. Anche il Barcellona e il Real Madrid sono molto forti. Noi abbiamo fatto un passo in più questa stagione. Stiamo cercando di aumentare di più la velocità del gioco".

Sul successo

"Oggi i calciatori che abbiamo ci richiedono di giocare così. Quando due anni fa abbiamo vinto la Liga, abbiamo iniziato a giocare in questo modo. I giocatori che stanno arrivando ce lo hanno permesso".

Sui tanti anni all'Atletico

"Io sono sincero, vivo ogni giorno e sto bene dove sono. Ho una società che può ancora dare di più e continuare a crescere. Ha bisogno di risultati e per me è uno stimolo. Voglio creare una società ancora più forte in Europa".

Sull'ottavo di finale contro il Napoli del figlio

"Lui lo vuole (ride, ndr.). Adesso sta giocando meno, ha voglia di giocare. Il Napoli è una grandissima squadra che sta crescendo nuovamente. C’è anche l’Inter, il PSV e le altre. Tutti quelli che sono agli ottavi sono bravi. Bisogna giocare con umiltà e credere in quello che stiamo facendo"

Le parole di Simeone in conferenza

Queste le parole di Simeone in conferenza post partita: "Abbiamo fotto un passo in avanti rispetto agli ultimi anni. Sempre meglio passare da primi, anche se poi agli ottavi ti capitano sempre squadre di grande qualità, indipendentemente se sono squadre che sono arrivate prime o seconde".

Sul percorso nel girone

"In tutte le squadre che abbiamo affrontato fino a questo momento possiamo dire di aver giocato meglio degli avversari. Adesso vedremo quello che succederà con il sorteggio, ma possiamo comunque dirci soddisfatti".

Sulla Lazio

"Abbiamo avuto la giusta fortuna che dovevamo avere, segnando alla prima azione buona che abbiamo avuto. Nel primo tempo la Lazio ci ha chiuso bene, non ci ha dato la possibilità di avere una transizione veloce. Loro nel secondo tempo sono andati più in difficoltà. Quando arrivi agli ottavi di finale è difficile capire quale sia la miglior avversaria da affrontare".

Su quale giocatore della Lazio vorrebbe allenare

"Ci sono tanti giocatori laziali bravi, non sarebbe giusto fare un solo nome. E poi non voglio parlare dei giocatori degli altri".

Sull'Inter

"Mi piacerebbe affrontare la squadra che ci farà passare il turno (ride, ndr.)"