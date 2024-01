Bayern Monaco, l'allenatore Tuchel cita la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

TUCHEL LAZIO AUGSBURG - Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha citato la Lazio in conferenza stampa. L'ha tirata in ballo come termine di paragone alla vigilia della sfida con l'Augsburg. Ecco, qui di seguito, le sue parole.

Lazio e Augsburg: parla Tuchel

"La nostra Lazio domani sarà ad Augsburg. Non si dà valore all'importanza delle partite. Conta solo domani e noi vogliamo mantenere i nostri obiettivi".