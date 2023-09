Zaccagni: "Contro il Napoli difficile, ma l'abbiamo preparata bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI NAPOLI LAZIO INTERVISTA PREPARTITA - A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli - Lazio, gara valida per la terza giornata di Serie A, ha parlato Mattia Zaccagni.

Zaccagni: "Cercheremo di portare via punti, contento per la Nazionale"

Queste le parole rilasciate da Mattia Zaccagni ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Sul match contro il Napoli

"È una partita molto difficile, però sappiamo come affrontarla. L'abbiamo preparata bene e sicuramente cercheremo di portare via punti".

Sulle sconfitte contro Lecce e Genoa

"Sono state due partite diverse. Forse nella prima non siamo entrati in campo con la testa giusta, però nella seconda purtroppo siamo stati un po' sfortunati e abbiamo provato in qualsiasi modo a recuperare la partita, ma non ce l'abbiamo fatta. Siamo pronti a ripartire stasera".

Sul suo momento

"Non sto vivendo un momento dei migliori perché veniamo da due sconfitte. Sono contento della chiamata in Nazionale, ma prima pensiamo alla partita di questa sera".

Le parole di Zacagni a Dazn nel prepartita di Napoli - Lazio

"L’anno scorso ho fatto una grandissima stagione e cercherò di ripeterla anche quest’anno".

Sulle differenze con Kvaratskhelia

"Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato lo scorso anno, siamo giocatori diversi anche se ricopriamo lo stesso ruolo in campo".

Su Sarri

"Con il mister lavoriamo tanto sull’attacco della porta che è una cosa che voglio migliorare sempre di più.

Sulla convocazione in Nazionale

"Mister Spalletti esprime un bellissimo gioco, sono molto contento di questa chiamata ma prima pensiamo a questa sera".