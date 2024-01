Primavera, alla Lazio basta Cuzzarella: Genoa ko e terzo posto

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA LAZIO GENOA - Un gol in apertura di ripresa di Cuzzarella regala il successo alla Lazio Primavera, che al Fersini batte 1-0 il Genoa. Volano a 33 punti in campionato i biancocelesti, che adesso stanziano al terzo posto insieme al Torino, dietro a Roma ed Inter. Alle ore 14 di mercoledì i ragazzi di Sanderra giocheranno in Coppa Italia, poi la sfida alla Juventus.

Primavera, il tabellino di Lazio - Genoa 1-0

LAZIO: Renzetti, Bordon, Milani, Sardo (84' Napolitano), Di Tommaso, Ruggeri, Dutu, Sulejmani (67' D'Agostini) (75' Cappelli), Coulibaly, Zazza (84' Bedini), Cuzzarella. A disp.: Magro, Petta, Serra, Bigotti, Marini, Nazzaro, Gelli. All.: Stefano Sanderra.

GENOA: Calvani, Abdellaoui, Rossi, Omar, Romano, Ekhator (86' Carbone), Ghirardello (53' Papasrtylianou), Goncalinho (74' Kuavita), Sarpa (74' Grossi), Pittino. A disp.: Bertini, Boschi, Ferroni, Ahanor, Barbini. All.: Alessandro Agostini.

Arbitro: Giuseppe Vingo (sez. di Pisa)

Marcatori: Cuzzarella al 46' (L)

Assistenti: Antonino Junior Palla - Manfredi Scribani

Ammoniti: Dutu, Renzetti, Cuzzarella (L) Abdellaoui, Sarpa, Rossi (G)

Espulsi: ///