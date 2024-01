Ritiro ad Auronzo, la Lazio è in cerca dell'hotel: la situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RITIRO AURONZO DI CADORE HOTEL - Anche la prossima estate, la Lazio svolgerà il consueto ritiro pre-campionato ad Auronzo di Cadore, tra le montagne del Veneto. Come riporta il Corriere dello Sport però, sarebbe sorto un problema durante l'iter organizzativo, per quello che riguarda l'hotel in cui soggiorneranno squadra e staff biancocelesti.

Ritiro Auronzo, il problema relativo all'hotel

Gianni Lacché, presidente della Media Sport Event, la società che organizza il ritiro della Lazio, ha spiegato come l'hotel Auronzo abbia un problema relativo all'antincendio, che rende necessario mettersi alla ricerca di una nuova struttura sul posto. L'unico albergo abbastanza grande messosi a disposizione fin qui, è il Grand Hotel Misurina, ma è a circa 25 chilometri dal campo Zandegiacomo, dove la squadra si allena anche due volte al giorno. Sono giorni decisivi per l'organizzazione, ma è certa la volontà del club capitolino di svolgere per l'ennesimo anno il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo.