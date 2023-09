Italia-Malta, info e costi dei biglietti per il match della Nazionale

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA MALTA INFO COSTI BIGLIETTI - La Figc ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, le modalità di vendita, le info e i costi dei biglietti per Italia-Malta.

Italia-Malta, modalità di vendita e prezzo dei biglietti

L'Italia di Luciano Spalletti deve sfidare Malta nel prossimo impegno per le qualificazioni ad Euro 2024. Una partita fondamentale per il cammino della Nazionale, in programma sabato 14 ottobre alle 20:45 presso lo stadio San Nicola di Bari. Dalle 12:00 di domani, 21 settembre 2023, parte la vendita dei biglietti solamente per i possessori della Card Vivo Azzurro. Dalle 12:00 di venerdì 22 settembre 2023, invece, al via anche la vendita libera.

I prezzi dei biglietti per Italia-Malta partono da 14€, con agevolazioni riservate a studenti, famiglie, Under 12 e Over 65. Sarà possibile procedere all'acquisto dei tagliandi attraverso le piattaforme o i rivenditori VivaTicket.