Allungato l'accordo tra Uefa ed Eca fino al 2030: i dettagli

ACCORDO UEFA ECA 2030 DETTAGLI - Uefa e Eca hanno posto la firma sul memorandum d'intesa fino al 2030, confermando la loro collaborazione durante l'assemblea dei club a Berlino. Ecco di seguito i dettagli e i risvolti del nuovo accordo.

Uefa-Eca insieme fino al 2030: i dettagli dell'accordo e la nuova distribuzione dei premi Champions

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, l'accordo tra Uefa ed Eca fino al 2030 porta con sé un principale risvolto, ovvero il fatto che non ci sarà spazio per tornei alternativi come la Superlega. I club dunque, eccezion fatta per Real Madrid e Barcellona, si impegnano a riconoscere il ruolo centrale della Uefa e un sistema aperto. Ci sarebbe inoltre una novità sulla distribuzione dei premi Champions alle società sportive. La partecipazione passa dal 25% al 27,5%, mentre i risultati salgono fino al 37,5%. La vittoria del girone porterà nelle casse societarie un premio ancora più ricco. Infine, il market pool e il ranking storico saranno unificati e conteranno per il 35%, calando drasticamente rispetto al precedente 45%.