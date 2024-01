UEFA, Boban si dimette e attacca Ceferin

Tempo di lettura: 2 minuti

UEFA BOBAN CEFERIN - Boban rassegna le dimissioni per via del disaccordo con il cambio di statuto voluto da Ceferin. Questo permetterebbe la ricandidatura del presidente Uefa nel 2027 e rende nota una lettera per spiegare le sue motivazioni.

Le ragioni dietro le dimissioni

Il cambio di Statuto, per Boban, non rispecchierebbe i valori che dovrebbe rivestire la Uefa. Il limite dei tre mandati era già stato introdotto da Ceferin nel 2016, questi vorrebbe estendere il mandato e l'8 febbraio 2024 il Congresso di Parigi si riunirà per votare.

Boban motiva il suo dissenso

Boban spiega cosa c'è dietro la sua scelta con una lettera aperta, eccone alcuni estratti.

Le sue parole sul cambio di statuto

“Si tratta di una proposta per modificare lo statuto dell’Uefa e consentire allo stesso Presidente di potersi candidare nuovamente dopo questo mandato che doveva essere il suo ultimo. Dopo aver manifestato la mia più grande preoccupazione e il mio totale dissenso, il Presidente mi ha risposto che per lui non c’è nessun problema legale né tantomeno etico morale e che avrebbe perseguito senza alcun dubbio la propria aspirazione”.

Il suo addio all'Uefa

“Capisco bene che nulla è ideale, tantomeno io, e so bene che bisogna accettare la logica del compromesso, ma di fronte a questo fatto, se lo accettassi, andrei contro i principi e i valori comuni in cui credo fermamente. E non faccio il fenomeno, perché di certo non sono l’unico a pensarla così”.

Il comunicato Uefa

"La Uefa è lieta di annunciare che Zvonimir Boban esce dall'organizzazione di comune accordo. Boban è entrato in Uefa nel 2021 come responsabile del calcio dando inizio a una serie di significativi progetti per lo sviluppo tecnico, inclusi il Board Uefa e il Forum sul calcio giovanile. La Uefa ringrazia il signor Boban per l'impegno e gli augura le migliori fortune per il futuro della sua carriera".