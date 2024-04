Ambrosini: "Derby equilibrato. Vi dico cosa dovrà fare Tudor"

Tempo di lettura: < 1 minuto

AMBROSINI ROMA LAZIO - La Lazio è tornata a perdere il derby. La terza stracittadina stagionale è stata vinta dalla Roma, grazie a un gol di Gianluca Mancini. Ospite negli studi di Dazn, Massimo Ambrosini ha analizzato la partita e il futuro della squadra di Igor Tudor.

Roma - Lazio, l'analisi di Ambrosini

"Il derby è stato equilibrato, con poche occasioni da entrambi di farti. La Roma l'ha vinta con la gestione. E' stata più lucida in alcuni momenti e poi si è difesa bene, rischiando poco e riuscendo a curare i dettagli".

Sulla Lazio di Tudor

“Il giudizio della Lazio di Tudor può essere parziale e condizionato dalle avversarie. Queste gare servono a lui per farsi un’idea maggiore sul materiale che ha. La Lazio vuole centrare un posto in Europa, ha l’obbligo di ribaltare la situazione in Coppa Italia ma anche programmare il prossimo futuro, capendo quanto dovrà esser fatto in estate”.