Amici di Maria, un concorrente dichiara: "Ero della Lazio"

AMICI LAZIO - "Ho tifato per la Lazio". A dichiararlo non è un calciatore, né un addetto ai lavori, bensì un cantante. Si chiama Salvatore Moccia, in arte Petit, e sta partecipando al programma Amici in scena su Mediaset. All'interno di una striscia quotidiana della trasmissione condotta da Maria De Filippi, il giovane artista ha raccontato il suo amore per i colori biancocelesti.

Amici, un concorrente tifa Lazio: le sue parole

"Giocavo alla Lazio quando avevo 8 anni. E quando giocavo lì, ero della Lazio. Volevo diventare un calciatore professionista. Fino all’anno scorso ho giocato nell’Avellino in serie C, ma allo stesso tempo non ho mai smesso di amare la musica".