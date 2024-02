Bayern Monaco, infortunio Neuer: le condizioni in vista della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO NEUER LAZIO - Tuchel in ansia per le condizioni di Manuel Neuer, che avrebbe accusato un problema durante la sessione odierna di allenamento. Ecco di seguito le ultime sulle condizioni del portiere del Bayern Monaco in vista del match dell'Olimpico contro la Lazio del prossimo 14 febbraio, valido per gli ottavi di Champions League.

Bayern Monaco: Neuer lavora a parte, ma dovrebbe esserci per la Lazio

Come riporta Sport1.de, Manuer Neuer oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento per lievi problemi al ginocchio. Il portiere del Bayern Monaco avrebbe effettuato corsa indivduale con un nastro adesivo sul ginocchio sinistro. Come riportato sia da Bild che da Kicker, la sensazione sarebbe non troppo negativa e già da venerdì si potrebbe rivedere il capitano dei bavaresi col resto del gruppo.

Gli infortunati nel Bayern Monaco verso la Lazio

Se Neuer resta in dubbio per il match contro il Leverkusen e il seguente impegno in Champions League contro la Lazio, non è l'unico coinvolto in problemi fisici. Il nuovo acquisto Bryan Zaragoza ha l'influenza, difficile inoltre il rientro in breve dei vari Serge Gnabry, Alphonso Davies e Kingsley Coman, ma anche di Tarek Buchman e Bouna Sarr.

Kim e Laimer hanno ripreso il lavoro col gruppo e sono a tutti gli effetti disponibili per i prossimi impegni, così come Upamecano e Kimmich, tornati ad allenarsi ieri, mercoledì 7 febbraio.