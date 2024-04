OCCHIO AL FISCHIETTO, Guida dirige il derby Roma - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

ARBITRO GUIDA DERBY ROMA LAZIO - Sale la febbre per il derby tra Roma e Lazio, in programma il prossimo 6 aprile alle ore 18 all'Olimpico. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata di Serie A e per la stracittadina ha scelto Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. I suoi assistenti sono Di Iorio e Perrotti, mentre il quarto uomo è Fabbri. Al Var scelto Irrati, supportato da Maresca.

Guida arbitra il derby Roma - Lazio: la designazione completa

Arbitro: sig. Guida

Assistenti: signori Di Iorio - Perrotti

IV Uomo: sig. Fabbri

V.A.R.: sig. Irrati

A.V.A.R.: sig. Maresca

I precedenti tra la Lazio e l'arbitro Guida

Il Sig. Guida e la Lazio si sono già incontrati 27 volte, col seguente bilancio: 9 vittorie biancocelesti, 7 pareggi e 11 sconfitte. Il fischietto di Torre Annunziata arbitra il suo terzo derby della Capitale dopo quello del settembre 2019 (1-1) e quello del settembre 2021, terminato 3-2 per la Lazio. Tuttavia, i biancocelesti sono stati sconfitti in tutti gli ultimi quattro incroci col direttore di gara campano (contro Fiorentina, Atalanta, Inter e Milan).