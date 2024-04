Garzya: "Derby partita particolare, lo decide El Shaarawy"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GARZYA INTERVISTA ROMA LAZIO- L'ex calciatore della Roma Garzya,parlato così ai microfoni di TMW Radio del Derby tra Roma e Lazio

Le parole di Garzya sul Derby

"Che Derby vedremo? Difficiledire che derby sarà, spero in un successo della Roma visti gli ultimi risultati nei derby. Entrabe le squadre non possono non cercare la vittoria, la Roma in campionato è in vantaggio ma mancano ancora tante partite, la Lazio proveràin tutti modi a tornare in Europa".

"I derby sono partite strane, all'interno si sentono tantissimo, se ne parla tutto l’anno ed accentrano tutta l’attenzione. Chi deciderà il derby? El Shaarawy!".