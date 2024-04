OCCHIO AL FISCHIETTO, Juventus - Lazio di Coppa Italia a Massa

Tempo di lettura: < 1 minuto

ARBITRO JUVENTUS LAZIO COPPA ITALIA - Lazio e Juventus si preparano al secondo atto. Dopo il match dell'Olimpico, terminato 1-0 in favore dei biancocelesti proprio al fotofinish, le due squadre si ritroveranno alle ore 21 del 2 aprile 2024 all'Allianz Stadium di Torino. Per la partita, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, l'AIA ha designato il Sig. Davide Massa. I suoi assistenti sono Meli e Alassio, mentre il quarto uomo è Rapuano. Al VAR scelto Di Paolo, coadiuvato da Abisso.

Massa arbitra Juventus - Lazio: la designazione completa

Arbitro: sig. Massa

Assistenti: signori Meli - Alassio

IV Uomo: sig. Rapuano

V.A.R.: sig. Di Paolo

A.V.A.R.: sig. Abisso

I precedenti tra la Lazio e l'arbitro Massa

Il Sig. Massa e la Lazio si incrociano per la ventisettesima volta. Nei 26 precedenti il bilancio conta 11 vittorie biancocelesti, 6 pareggi e 9 sconfitte. Il fischietto di Imperia arbitra per la sesta volta un match tra il club capitolino e la Juventus. Il bilancio sin qui vede 3 successi bianconeri, 2 pari e 1 trionfo degli uomini adesso allenati da Tudor.