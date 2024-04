Coppa Italia, Juventus-Lazio: dove vederla in TV e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO DOVE VEDERLA - Per la prima semifinale di Coppa Italia la Lazio sfida in traferta la Juventus. Fischio d'inizio fissato per martedì 2 aprile alle ore 21.00. Ma dove è possibile vederla? Il match è trasmesso in diretta esclusiva e in chiaro su Canale 5. Su Sky il canale è il 105.

Dove vedere Juventus-Lazio in streaming

La sfida tra Juventus e Lazio è visibile in diretta streaming sull’app e sul sito Mediaset Infinity. Mediaset non ha ancora reso noti i nome delle voci a cui è stata affidata la telecronaca del match dell’Allianz Stadium