Aston Villa - Lazio: le formazioni ufficiali della partita

ASTON VILLA LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI - Ad un'ora dalla sfida amichevole tra Aston Villa e Lazio sono state rese note le formazioni ufficiali. Per i biancocelesti dentro Basic al posto dell'assente Luis Alberto. In attacco per gli inglesi c'è Watkins.

Aston Villa - Lazio, le formazioni ufficiali

ASTON VILLA (4-4-2): Olsen; Chambers, Konsa, Pau Torres, Digne; Bailey, Kamara, Tielemans, Buendia; Diaby, Watkins. All.: Unai Emery.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.