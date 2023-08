Calciomercato Lazio, scambio di documenti per Isaksen: si attende ufficialità

Tempo di lettura: < 1 minuto

ISAKSEN LAZIO MIDTJYLLAND CALCIOMERCATO- Secondo quanto riportato da calciomercato.com la Lazio e il Midtjylland starebbero completando il passaggio di documenti per l'arrivo di Isaksen a Formello. Le squadre avrebbero trovato un accordo sulla base di 10 milioni di Euro + 2 di bonus. Al calciatore un contratto da 1.5 milioni di Euro a stagione per 4 anni. Si attende l'ufficialità per il nuovo colpo in attacco del calciomercato biancoceleste.