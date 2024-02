Fabiani: "Il mercato? sarebbe servito solo per il futuro"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LAZIO FABIANI - La Lazio sta per scendere in campo contro l'Atalanta al Gewiss Stadium per questa 23esima giornata di Serie A. Ecco le parole del direttore sportivo Fabiani nel pre partita ai microfoni di Dazn

Le parole di Fabiani prima di Atalanta - Lazio

"Non volevamo smantellare la squadra, è andato via solo Milinkovic e abbiamo preso giocatori per rinforzare la rosa. Se ci fosse stato qualcosa da valutare l'avremmo fatto ma per il futuro. Ma è inutile andare sul mercato tanto per. Il mercato è una necessità. A gennaio poi serve per la riparazione e noi dovevamo riparare ben poco"