Guendouzi: "So che oggi possiamo fare grandi cose"

ATALANTA LAZIO GUENDOUZI- La Lazio sta per scendere in campo contro l'Atalanta al Gewiss Stadium per questa 23esima giornata di Serie A. Ecco le parole di Guendouzi nel pre partita ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel

Le parole di Guendouzi nel pre partita di Atalanta - Lazio

Guendouzi a Dazn

"L’Atalanta è una grande squadra con grandi giocatori, specialmente quando giocano in casa. Sarà una partita difficile. Siamo concentrati sulla nostra prestazione. Ho fiducia nella squadra e nello staff, so che possiamo fare grandi cose oggi".

Guendouzi a Lazio Style Channel

"Siamo concentrati su questa partita. Sappiamo che sarà una gara molto difficile, uno scontro diretto per la Champions League ma se giochiamo da Lazio possiamo portare a casa tre punti molto importanti".