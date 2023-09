Atletico Madrid, recuperano due giocatori per Simeone

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATLETICO MADRID SIMEONE - La Lazio pareggia il primo match dei gironi di Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone, che è sceso in campo con vari assenti. Recuperano però due giocatori

Atletico Madrid, Simeone recupera due calciatori

Ecco chi sono

Buona la prima della Lazio in Champions League, contro l'Atletico Madrid dell'ex biancoceleste Simeone. Un match non semplice fin dall'inizio. I colchoneros hanno ottima qualità, nonostante gli assenti, e sono riusciti più volte a mettere in difficoltà la squadra di Sarri, che ha comunque giocato un'ottima gara. 1-1 palla al centro, in vista del ritorno, gara in cui però l'allenatore degli spagnoli avrà a disposizione più giocatori: Lemar ha concluso il suo 2023, in compenso, come riportato da As.com, recuperano Koke e Depay in tempo per il derby ma anche per il ritorno contro la Lazio.