Lazio, Basic rimosso dalla lista della Lega Serie A

BASIC LAZIO LEGA SERIE A - Toma Basic è stato rimosso dalla lista Lega Serie A e lo comunica la Lazio tramite i propri canali ufficiali. Il mercato di riparazione invernale non ha portato innesti all'organico di Sarri e per questo la lista dei giocatori per la Serie A è stato modificata. Ecco le dichiarazioni della società.

Le parole della Lazio

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Toma Bašić è stato rimosso dalla lista Lega Serie A. La lista UEFA invece non ha subito variazioni rispetto a quella comunicata a settembre"