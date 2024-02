Cagliari - Lazio, via alla vendita dei biglietti

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO BIGLIETTI - La Lazio comunica che i biglietti per Cagliari-Lazio, match valido per la 24^ giornata di Serie A, sono disponibili. I biglietti sono stati messi in dalle ore 16:00 e saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di venerdì 9 febbraio 2024. Ecco le informazioni utili per l'acquisto.

Ulteriori informazioni per il settore ospiti

Il settore ospiti del Unipol Domus ha una capienza di 415 posti, il costo per poter assistere al match di Serie A è di 35 euro con aggiuntivi costi di prevendita. Sarà possibile acquistare i biglietti online e nei punti vendita TicketOne, la vendita è rivolta ai residenti della Provincia di Roma esclusivamente per il settore Ospiti. Questo settore prevede la messa a disposizione di 40 posti auto e 5 posti bus. La richiesta deve essere inoltrata a slo@cagliaricalcio.com entro e non oltre il 9 febbraio 2024 allegando il tagliando di ingresso ed il documento di riconoscimento.